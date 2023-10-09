Суд оштрафовал телеведущую Лазареву*

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд назначил Лазаревой Т.Ю. штраф в размере 40 тыс. рублей», — заявила собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов при любой сумме задолженности по исполнительным документам. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.