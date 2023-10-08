Ионова вышла на связь из Израиля

«Ребятки! Ну что, всем привет. Все волнуются, звонят и пишут. Спасибо вам большое, очень приятно ваше беспокойство. Ну что, мы взяли билетики на завтра, на сегодня не было. Мы, конечно, приняли решение возвращаться. Сейчас вышли из отеля попить кофе, потому что вчера мы много сидели там. На улицах все спокойно, люди сидят, пьют кофе, кто-то ездит на велике. Ну то есть потихонечку жизнь раскачалась. Ждем возвращения домой!» сообщила певица.