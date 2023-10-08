Ионова вышла на связь из Израиля
Наталья Ионова, известная публике по творческому псевдониму Глюкоза, с супругом и детьми на днях прилетела в Израиль, чтобы побывать на концерте Бруно Марса. В связи со сложившейся ситуацией певица с семьей вынуждена сидеть в бомбоубежище и ждать рейса домой.
Сегодня утром об этом сообщила Ксения Собчак.
А позднее вышла на связь и сама Наталья. Об этом информирует портал vokrug.tv.
«Ребятки! Ну что, всем привет. Все волнуются, звонят и пишут. Спасибо вам большое, очень приятно ваше беспокойство. Ну что, мы взяли билетики на завтра, на сегодня не было. Мы, конечно, приняли решение возвращаться. Сейчас вышли из отеля попить кофе, потому что вчера мы много сидели там. На улицах все спокойно, люди сидят, пьют кофе, кто-то ездит на велике. Ну то есть потихонечку жизнь раскачалась. Ждем возвращения домой!» сообщила певица.
Кстати, судьба самого Бруно Марса вчера была обсуждаемой темой в американских пабликах. Он перестал выходить на связь, чем очень встревожил поклонников. Лишь вечером 7 октября он выложил в сторис, как вместе со своей командой стоит в Терминале 1 международного аэропорта Бен-Гурион.