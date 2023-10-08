Пригожин об Израиле: «У меня там мама, сестры, братья»

«У меня там мама, племянники, сестры, братья. Вообще мои родственники живут в разных частях Израиля, они там с 70-х годов. И сейчас кто-то в бомбоубежищах, кто-то в подвале ночевал. Я созванивался — мама, слава богу, жива и здорова, сейчас уже дома. Там практически все дома и квартиры оснащены бомбоубежищами. Когда раздаётся сирена, они туда направляются. Информацию о происходящем я получаю от родственников, если до них дозваниваюсь. Правда, я не дозвонился до одного брата и сестры. Я сам собирался лететь туда на 2-3 дня в понедельник, навестить маму, но уже понятно, что небо закрыто, и я не полечу»- сообщил продюсер.