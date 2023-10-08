Соседов рассказал, как Лазарев выгнал его со съемок
Сергей Соседов рассказал о последствиях конфликта с Сергеем Лазаревым. Певец не захотел видеть на шоу музыкального критика и попросил вывести Соседова из студии.
Телеведущий признался журналистам что обычно не обращает внимания на такие ситуации, но именно в этот раз произошедшее было «неприличным». Дело в том, что обычно присутствие гостей на сьемках обговаривается заранее, а в данном случае его вытолкали из помещения за минуту до начала шоу. Об этом пишет СтарХит.
«Уже вошел Андрей Малахов. А он выходит за минуту до начала съемки. Уже должен быть «мотор». А мне редактор говорит: «Вы не могли бы выйти? Я вам потом все объясню. Только потом, спустя какое-то время, далеко не сразу, я узнал, что, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил. Ну это не от хорошего воспитания», — сообщил музыкальный критик.
В шоу-бизнесе есть особый секрет успеха, ранее рассказал в беседе с Пятым каналом музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, чтобы стать звездой, человек должен заниматься любимым делом и много учиться.