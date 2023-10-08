Соседов рассказал, как Лазарев выгнал его со съемок

«Уже вошел Андрей Малахов. А он выходит за минуту до начала съемки. Уже должен быть «мотор». А мне редактор говорит: «Вы не могли бы выйти? Я вам потом все объясню. Только потом, спустя какое-то время, далеко не сразу, я узнал, что, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил. Ну это не от хорошего воспитания», — сообщил музыкальный критик.