Вассерман оценил вероятность отъезда Пугачевой из Израиля
Появились слухи, что Алла Борисовна с семьей уже думают о переезде из Израиля в более спокойное место. В частности, речь идет о Юрмале или же США, где живет с семьей ее дочь Кристина.
Но Анатолий Вассерман уверен, что в Америке Пугачевой будет жить менее комфортно, нежели в Израиле. Своими мыслями эрудит поделился с журналистами «Московского Комсомольца».
«На мой взгляд, Алла Пугачева будет продолжать жить в Израиле. В таких случаях трудно за что-то ручаться. Но, думаю, что уже в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить. С моей точки зрения, отъезд Аллы маловероятен, тем более, что в США есть свои проблемы и тоже достаточно серьезные. В 2020-м году демократы, по моим оценкам, раскрутили в качестве оружия против республиканцев движение боевиков. Сейчас это движение уже без прямого участия демократов постепенно расползается. Безопасных мест в Америке осталось довольно мало. Поэтому есть серьезный риск, что в достаточно скором времени жить в Соединенных Штатах Америки будет опаснее, чем в Израиле. А в экономическом плане там такой букет потрясений, что лично я бы никому не советовал отправляться в США в расчете на долгую и спокойную жизнь».
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не располагает данными о том, собирается ли певица с семьей покинуть Израиль на фоне обострившейся ситуации в районе сектора Газа.