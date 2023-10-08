Вассерман оценил вероятность отъезда Пугачевой из Израиля

«На мой взгляд, Алла Пугачева будет продолжать жить в Израиле. В таких случаях трудно за что-то ручаться. Но, думаю, что уже в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить. С моей точки зрения, отъезд Аллы маловероятен, тем более, что в США есть свои проблемы и тоже достаточно серьезные. В 2020-м году демократы, по моим оценкам, раскрутили в качестве оружия против республиканцев движение боевиков. Сейчас это движение уже без прямого участия демократов постепенно расползается. Безопасных мест в Америке осталось довольно мало. Поэтому есть серьезный риск, что в достаточно скором времени жить в Соединенных Штатах Америки будет опаснее, чем в Израиле. А в экономическом плане там такой букет потрясений, что лично я бы никому не советовал отправляться в США в расчете на долгую и спокойную жизнь».