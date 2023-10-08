Названа причина смерти экс-клавишника группы "Руки вверх"

Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего клавишника группы "Руки вверх" Владимира Капырина, который умер в Москве в 36 лет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

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"Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся", - сказал собеседник агентства.

Тело 36-летнего Владимира Капырина нашел 5 октября его отец в квартире на Ельнинской улице. В оперативных службах ТАСС сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.