Бывший клавишник группы «Руки вверх» найден мертвым

Тело 36-летнего бывшего клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина нашел его отец. Владимир лежал в крови с пробитой головой в своей квартире в Кунцево, было видно, что мужчина избит. Об этом пишет «Российская Газета»

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Отец погибшего заявил, что незадолго до гибели у музыканта был конфликт с какими-то неизвестными ему людьми, от которых потом некоторое время поступали угрозы.

Из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.

Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.