Бывший клавишник группы «Руки вверх» найден мертвым
Тело 36-летнего бывшего клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина нашел его отец. Владимир лежал в крови с пробитой головой в своей квартире в Кунцево, было видно, что мужчина избит. Об этом пишет «Российская Газета»
Отец погибшего заявил, что незадолго до гибели у музыканта был конфликт с какими-то неизвестными ему людьми, от которых потом некоторое время поступали угрозы.
Из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.
Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.
Владимир Капырин был известным пианистом, лауреатом множества фестивалей и конкурсов. Работал с группами "Харизма", Jazzmobile, певцом Трофимом, и другими исполнителями.
Рамблер: главные новости