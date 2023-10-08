Глюкоза с семьей прячется в бомбоубежище в Израиле
Наталья Ионова, известная публике под творческим псевдонимом Глюкоза, сейчас вместе с семьей находится в Израиле. Наталья, ее супруг Александр Чистяков и трое детей летали на концерт концерт Бруно Марса. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Ксения Собчак в Телеграм-канале написала, что в итоге они попали практически в гущу военных событий и теперь ждут вылета в Россию в бомбоубежище. Собчак выложила фотографию из убежища.
Правда, по словам телеведущей, аэропорты страны продолжают работать, так что у звездного семейства есть шансы завтра вернуться домой.
Кстати, судьба самого Бруно Марса вчера была обсуждаемой темой в американских пабликах. Он перестал выходить на связь, чем очень встревожил поклонников. Лишь вечером 7 октября он выложил в сторис, как вместе со своей командой стоит в Терминале 1 международного аэропорта Бен-Гурион.