Глюкоза с семьей прячется в бомбоубежище в Израиле

Наталья Ионова, известная публике под творческим псевдонимом Глюкоза, сейчас вместе с семьей находится в Израиле. Наталья, ее супруг Александр Чистяков и трое детей летали на концерт концерт Бруно Марса. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Ксения Собчак в Телеграм-канале написала, что в итоге они попали практически в гущу военных событий и теперь ждут вылета в Россию в бомбоубежище. Собчак выложила фотографию из убежища.

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Правда, по словам телеведущей, аэропорты страны продолжают работать, так что у звездного семейства есть шансы завтра вернуться домой.