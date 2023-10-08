«Запри его дома!» Бузова посоветовала Коке прятать жениха
Клава Кока появилась на концерте по случаю 27-летия канала МУЗ-ТВ со своим бойфрендом Александром Повериным, с которым она познакомилась на телешоу.
Певица общалась с журналистами, позировала фотографам, ее же друг в это время скромно держался в стороне. За кулисами мероприятия Клава встретилась с Ольгой Бузовой, - рассказывает издание thevoicemag.ru.
«Первый вопрос, который я получала от всех за кулисами: "Ой, ты реально любовь на проекте нашла?"» — сказала Кока.
«Это офигенно, у меня дважды не получилось», - сообщила Ольга.
После того, как Поверин был Бузовой представлен, та дала своей молодой коллеге совет.
«Это большое счастье. На самом деле, настоящая любовь не знает преград. Я верю вам. Я не знаю, как можно притворяться. На месте Клавы я бы не возила Сашу на мероприятия, потому что он слишком красивый! Клава, зря ты его показываешь, он красивый! Запри его дома. Ты — артист, а он пусть работает. Очень крутой, я за вас рада, ребят!» — сказала Ольга.
На этой неделе состоялся долгожданный финал шоу «Сердце Клавы», где за любовь артистки сражались несколько парней. Победу одержал модель и блогер Александр Поверин. И как бы счастливо ни сияли глаза певицы, не все ее коллеги по цеху верят в возможность возникновения настоящих чувств на подобных телепроектах.