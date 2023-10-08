«Запри его дома!» Бузова посоветовала Коке прятать жениха

«Это большое счастье. На самом деле, настоящая любовь не знает преград. Я верю вам. Я не знаю, как можно притворяться. На месте Клавы я бы не возила Сашу на мероприятия, потому что он слишком красивый! Клава, зря ты его показываешь, он красивый! Запри его дома. Ты — артист, а он пусть работает. Очень крутой, я за вас рада, ребят!» — сказала Ольга.