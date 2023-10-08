Боня сообщила о гибели подруги – блогера Анны Гуту

«Анечка, моя зайка, ты теперь ангел! Аня Гуту сегодня погибла на 14-ой вершине, которая была последней в списке всех восьмитысячников, которые покорила Аня в этом году за один сезон. Аня и еще три человека сегодня попали под лавину на самом низком восьмитысячнике Шиша-Пангма. Эта гора последняя в списке самых высоких гор мира, которая выше отметки в 8000 метров, ее высота — 8,013 метров. Тело Ани было найдено, а двое людей считаются пропавшими без вести», - сообщила телеведущая в микроблоге.