Боня сообщила о гибели подруги – блогера Анны Гуту
Виктория Боня рассказала о трагедии — не стало ее подруги и блогера Анны Гуту, которая увлекалась альпинизмом – когда-то на этой почве они и сдружились. Увлечение и погубило девушку - причиной смерти Анны стала снежная лавина. Об этом информирует СтарХит.
«Анечка, моя зайка, ты теперь ангел! Аня Гуту сегодня погибла на 14-ой вершине, которая была последней в списке всех восьмитысячников, которые покорила Аня в этом году за один сезон. Аня и еще три человека сегодня попали под лавину на самом низком восьмитысячнике Шиша-Пангма. Эта гора последняя в списке самых высоких гор мира, которая выше отметки в 8000 метров, ее высота — 8,013 метров. Тело Ани было найдено, а двое людей считаются пропавшими без вести», - сообщила телеведущая в микроблоге.
Ранее СМИ писали, что Боня всегда любила путешествовать и участвовать в разных проектах и однажды объявила, что решила отправиться в экспедицию. Виктория отправилась покорять Манаслу, однако их группа не смогла дойти до вершины, так как возникла угроза схода лавины.