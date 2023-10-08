Пластический хирург рассказал, как Собчак хотела изменить внешность
Артур Рыбакин, хирург-пластик, был гостем программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Медик рассказал, что в 2000-е годы Ксения Собчак собиралась кардинально изменить свою внешность. Помешала исполнению планов неприятная случайность, - сообщает Экспресс Газета.
«Речь шла не только об операции в области носа, мы должны были ей все лицо переделать. Поменять ей прикус, задвинуть нижнюю челюсть, выдвинуть верхнюю челюсть, сделать все по полной программе. К этому все шло. Ночью она приехала, мы делали моделирование на цифровой фотоаппарат, на компьютер», — говорит Рыбакин.
Но, по словам Артура, фотографии Собчак утекли в интернет – кто-то взломал его компьютер. Ксения разгневалась, и об операциях речи уже не шло.
Ранее телеведущая Ксения Собчак в очередной раз резко высказалась о бывшей коллеге по реалити-проекту «Дом-2» Ксении Бородиной. Она намекнула на профессиональную несостоятельность последней.