Пластический хирург рассказал, как Собчак хотела изменить внешность

«Речь шла не только об операции в области носа, мы должны были ей все лицо переделать. Поменять ей прикус, задвинуть нижнюю челюсть, выдвинуть верхнюю челюсть, сделать все по полной программе. К этому все шло. Ночью она приехала, мы делали моделирование на цифровой фотоаппарат, на компьютер», — говорит Рыбакин.