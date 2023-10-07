Дуров и Моргенштерн* попали на видео в дубайском спортзале

Популярная фитнес-тренерша и инстаблогерша Света Тубер случайно сняла на видео основателя Telegram Павла Дурова в компании рэпера Алишера Моргенштерна в одном из дубайских спортзалов. Видеороликом девушка поделилась в своем Telegram-канале.

Опубликованный ролик длится девять секунд. На нем Тубер подтягивается на турнике с подогнутыми к груди коленями. Во время первого подтягивания в кадр вошли Дуров и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), которые что-то громко обсуждали.

Моргенштерн в этом видео одет в красные шорты и белую футболку. Дуров же был облачен во все черное: кроссовки, трико, майка, солнцезащитные очки.

«Морген и Павел Дуров. Мы поболтали. Рассказала им про соревнования, они поучили меня подтягиваться на одной рук», – написала Тубер.

Также фитнес-тренерша в одном из постов подтвердила, что встреча произошла в Дубае.

Света Тубер специализируется на различных фитнес-программах для похудения. На ее профиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписаны 263 тыс. человек.