Пугачеву и Галкина* заметили в аэропорту Тель-Авива
Сегодня рано утром группировка ХАМАС атаковала Израиль. Жители страны присылают тревожные новости с мест. В том числе и многие российские звезды-эмигранты.
«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля, — опубликовал пост в своих соцсетях Максим Галкин*. — Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках».
И уже через несколько часов после этой публикации Общественная служба новостей со ссылкой на телеканал «Царьград» сообщила, что Галкина* вместе с Пугачевой видели в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Звездные супруги могли отправиться в США. Как известно, в штате Флорида постоянно проживает Кристина Орбакайте вместе со своей семьей. Также проходила информация, что в Америке у Галкина* и Пугачевой есть и свое собственное жилье. По некоторым данным, им принадлежит квартира в 170 квадратных метров. Она находится в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, на Манхэттене, на любимой американской богеме Murray Street.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.