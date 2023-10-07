Пугачеву и Галкина* заметили в аэропорту Тель-Авива

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля, — опубликовал пост в своих соцсетях Максим Галкин*. — Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках».

И уже через несколько часов после этой публикации Общественная служба новостей со ссылкой на телеканал «Царьград» сообщила, что Галкина* вместе с Пугачевой видели в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Звездные супруги могли отправиться в США. Как известно, в штате Флорида постоянно проживает Кристина Орбакайте вместе со своей семьей. Также проходила информация, что в Америке у Галкина* и Пугачевой есть и свое собственное жилье. По некоторым данным, им принадлежит квартира в 170 квадратных метров. Она находится в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, на Манхэттене, на любимой американской богеме Murray Street.