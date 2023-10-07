Победителем конкурса «Мисс Португалия» впервые стал трансгендер

Трансгендерная женщина победила на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю государства, сообщает портал SAPO. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Теперь она представит свою страну на «Мисс Вселенная».

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Последние пять лет Мачете работает стюардессой. Она уже не первый раз участвует в конкурсах красоты после проведенной операции по смене пола, но победу такого уровня одержала впервые. Обладательница титула самой красивой женщины Португалии отправится на международный конкурс, где выберут мисс Вселенную, 18 ноября в Сальвадор.