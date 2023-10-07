Галкин* заявил, что проснулся в Израиле от сирен

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!» — написал Максим Галкин у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).