Галкин* заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил что 7 октября проснулся от звуков сирен в связи с военными действиями в Израиле. Об этом артист написал у себя в соцсетях.
«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!» — написал Максим Галкин у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Он также выразил уверенность, что Израиль победит в конфликте.
Галкин покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позже стало известно, что он вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, поселился в Израиле.
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС начала военные действия на израильской территории. В результате конфликта погибли сотни человек. МИД России призвал немедленно прекратить вооруженные столкновения и сесть за стол переговоров. Однако позже посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен лишь в случае отказа Израиля от некоторых территорий.
*Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов