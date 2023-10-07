Буланова: «Мы не заключали брачный контракт»

«Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом. Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях. Но пока мы ничего не заключали», - отметила певица.