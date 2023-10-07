Буланова: «Мы не заключали брачный контракт»
Татьяна Буланова этим летом вышла замуж. На этот раз - за своего давнего возлюбленного бизнесмена Валерия Руднева, который младше певицы на 19 лет.
Как сказала сама Татьяна журналистам «Московского Комсомольца», слухи о том, что они с Валерием оформили брачный контракт, не соответствуют действительности.
«Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом. Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях. Но пока мы ничего не заключали», - отметила певица.
В своем втором браке с футболистом Владиславом Радимовым Буланова уже заключала такой контракт. Наличие данного документа позволило избежать имущественных споров при разводе.
«Я считаю брачный контракт абсолютно нормальным явлением. Не считаю, что он убивает чувства. Чувства убивают неуважение друг к другу и нелюбовь», - уточнила исполнительница
Ранее Татьяна Буланова рассказывала, что с конца 1990-х годов придерживается определенного режима питания. Утром она устраивает легкий перекус, затем съедает полноценный обед и отказывается от ужина.