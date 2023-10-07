Успенская осудила бывшую подругу

Ранее Любовь Успенская и Наргиз Закирова дружили. По словам королевы шансона, именно она в свое время помогла узбекской певице найти свое место в российском шоу-бизнесе. Но после того, как Закирова заняла проукраинскую позицию на фоне СВО, дружба звезд прекратилась. Об этом Успенская рассказала в свежем выпуске программы «Алена, блин!».

© © РИА Новости / Нина Зотина

«Я помогла ей! Ургант не звал её, пока я ему не сказала. Я ей открыла дорогу, а она…Дура ты, такое гонишь из Узбекистана своего. Потом еще наглость имеет приезжать в Россию. Правильно сделали, что ей запретили въезд теперь. Таким не место в нашей стране!» - эмоционально заявила Любовь Залмановна.

Успенская уверена, что после того, как Закирова стала персоной нон-грата для российского шоу-бизнеса, былой популярности у нее уже не будет, пишет womanhit.

«Ты приехала сюда, заработала денег. Ты сидела в ресторане в Нью-Йорке и там останешься. Если тебя еще назад впустят», - сказала певица.