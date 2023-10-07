Директор Пугачевой высказалась о планах певицы на переезд из Израиля
В СМИ и социальных сетях обсуждается возможность возвращения Аллы Пугачевой с семьей в Россию на фоне ситуации в Израиле из-за атак со стороны исламистской группировки ХАМАС.
Журналисты издания lenta.ru связались с директором Примадонны Еленой Чупраковой и попросили дать комментарии на эту актуальную тему. Чупракова объяснила, что о подобных планах Аллы Борисовны ей не известно.
«У меня нет информации», - коротко ответила Елена.
В октябре прошлого года стало известно, что Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Ей удалось сделать это благодаря Максиму Галкину, мать которого является еврейкой.
Однако адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что пара скрепляла узы не только в загсе, но и в храме. Такие действия противоречат местным законам.