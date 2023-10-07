Директор Пугачевой высказалась о планах певицы на переезд из Израиля

В СМИ и социальных сетях обсуждается возможность возвращения Аллы Пугачевой с семьей в Россию на фоне ситуации в Израиле из-за атак со стороны исламистской группировки ХАМАС.

Журналисты издания lenta.ru связались с директором Примадонны Еленой Чупраковой и попросили дать комментарии на эту актуальную тему. Чупракова объяснила, что о подобных планах Аллы Борисовны ей не известно.

«У меня нет информации», - коротко ответила Елена.

В октябре прошлого года стало известно, что Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Ей удалось сделать это благодаря Максиму Галкину, мать которого является еврейкой.