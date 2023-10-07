Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева лишилась особняка в Тоскане после развода с продюсером Константином Меладзе, пишет Woman.ru.

По данным издания, певица не может претендовать на недвижимость в Тоскане после разрыва, так как Меладзе купил дом до брака с Брежневой.

По словам источника издания, у бывших супругов есть два общих дома в Италии. Один - на курорте Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе в окрестностях озера Гарда.

Накануне Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе. Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области.