Асмус рассказала о трогательной заботе дочери

Кристина Асмус на сьемках сломала ногу. Перелом оказался осложненным смещением, актрисе сделали операцию, и сейчас она передвигается при помощи костылей.

Дочь Кристины, девятилетняя Анастасия, старается поддержать маму. Как только возможно. Асмус в микроблоге выложила фотографию ее записки, которую она положила на мамины костыли, - информирует moslenta.ru.

«Вот так дочь провожает меня на съемки. Каждое утро обнаруживаю на костылях записочки», - похвасталась актриса.

Актриса Кристина Асмус, получив сложный перелом ноги со смещением на съемочной площадке в Выборге, не прекратила активную работу. Накануне актриса отыграла спектакль «Леди Макбет Мценского уезда" в театре Ермоловой, при этом зрители, не знавшие об операции, не догадались, что она находится на сцене с гипсом.