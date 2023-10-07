Дэнс рассказала, как настраивает себя на позитив
Лада Дэнс, сильно пострадавшая в ДТП, достаточно быстро смогла вернуться на сцену, при том, что перенесла несколько операций. Ускорить возвращение к работе ей помогли, по ее словам, привычные утренние ритуалы.
На встрече в честь нового сезона концертной площадки Live Арена Лада Дэнс рассказала журналистам 5 Канала, как ей удалось вернуться в рабочее состояние.
Ладе помогли аффирмации в сочетании со спокойными, размеренными завтраками.
«Кофе обязательно, времени на долгий завтрак нет, хотя я бы с большим удовольствием завтракала бы по несколько часов. Люблю за завтраком делать различные дела: поправлять, заниматься. Завтрак для меня самый важный период дня. Самый главный ритуал — сонастройка. Неважно, как ты уснула, проснуться ты должна с хорошим настроением. Сначала я просыпаюсь, занимаюсь аффирмациями, делаю растяжку, а потом бегу по делам», - объяснила певица.
Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на носилках, после чего доставили в больницу.