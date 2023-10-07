Дэнс рассказала, как настраивает себя на позитив

«Кофе обязательно, времени на долгий завтрак нет, хотя я бы с большим удовольствием завтракала бы по несколько часов. Люблю за завтраком делать различные дела: поправлять, заниматься. Завтрак для меня самый важный период дня. Самый главный ритуал — сонастройка. Неважно, как ты уснула, проснуться ты должна с хорошим настроением. Сначала я просыпаюсь, занимаюсь аффирмациями, делаю растяжку, а потом бегу по делам», - объяснила певица.