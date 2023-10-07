Мазаев пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Мазаев сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с журналистами издания «Абзац» он признался, что у него обнаружена опухоль, к счастью, доброкачественная.

По словам 63-летнего лидера группы «Моральный кодекс», ему предстоит лечь на операцию.

«Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы», – сказал Мазаев.

Он отметил, что из-за болезни не сможет принять участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Мероприятие запланировано на 17 октября в подмосковном Crocus City Hall.

Сергей Мазаев родился в 1959 году в Москве. Работал в группах «Автограф» и «Здравствуй, песня». С 1989-го - фронтмен «Морального кодекса».