Гузеева объяснила, почему не любит фотографий без фильтров
Лариса Гузеева сообщила журналистам, что не любит, когда люди выкладывают свои фотографии без ретуши. Лично она, по ее словам, делится с подписчиками исключительно обработанными снимками, - пишут РИА Новости.
«Терпеть не могу снимки «посмотрите, какая я проснулась», «я на пляже», «я в ресторане». Всегда удивляюсь: зачем вы выставляете свои пигментные старушечьи пятна? У меня нет фото в халате, нечесаной, неприбранной. Я очень пассивно веду свои страницы — публикую что-то раз в месяц. Я оставляю только тех, кто «ах, Ларисочка, как мы вас любим», - сообщила телеведущая.
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева станет членом жюри нового вокального телешоу Первого канала «Перепой звезду!». В шоу обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше.