Гузеева объяснила, почему не любит фотографий без фильтров

«Терпеть не могу снимки «посмотрите, какая я проснулась», «я на пляже», «я в ресторане». Всегда удивляюсь: зачем вы выставляете свои пигментные старушечьи пятна? У меня нет фото в халате, нечесаной, неприбранной. Я очень пассивно веду свои страницы — публикую что-то раз в месяц. Я оставляю только тех, кто «ах, Ларисочка, как мы вас любим», - сообщила телеведущая.