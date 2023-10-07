Боня предупредила о действующих от ее имени мошенниках
Виктория Боня предупредила, что от ее имени в интернете орудуют мошенники. Они создают фейковые аккаунты и пишут ее знакомым, предлагая продвижение в социальных сетях. Таким образом они выманивают у людей деньги, после чего исчезают.
Об этом телеведущая написала в Телеграм-канале. От злоумышленников уже пострадала одна из ее знакомых, которая перевела им 800 тысяч рублей.
Она предупредила, что что общается со своими контактами только через WhatsApp.
«Я никому не пишу и ничего не прошу вас перевести! Я не запускаю ничего через личные сообщения», — сообщила Боня.
Ранее певец Филипп Киркоров сравнил в подкасте «You Want A Scandal Now?» телеведущую Викторию Боню с пустой консервной банкой. Киркоров возмутился тому, что Боня часто высказывает свое мнение о скандалах или конфликтах, к которым отношения не имеет.
По его мнению, блогерша похожа на консервную банку, которую по традиции привязывают к машинам молодоженов за рубежом. «Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает. Важно не забывать - громкость банки зависит от ее пустоты», - заявил музыкант.