Лоза высказался о творчестве Тома Йорка

«Это не моя группа. Она не хорошая, не плохая. Она просто не моя. Я знаю его прекрасно, знаю, что они делают. Он крикун для меня немного, как-то у него много крика, лозунги какие-то постоянно. Я не знаю английского, мне просто кажется, что у него политические какие-то тексты по подаче. Поэтому я говорю, что это не моя музыка. Меня она не греет. Все эксперименты тоже мне как-то не очень зашли. Хотя он, в принципе, музыкант приличный вполне, играет здорово. Все слаженное, отработанное и вылизанное», — сказал он.