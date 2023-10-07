Лоза высказался о творчестве Тома Йорка
Тому Йорку, британскому рок-музыканту, одному из основателей, вокалисту и гитаристу группы Radiohead исполнилось 55 лет. Юрий
Лоза, комментируя творчество группы в беседе с журналистами Газеты Ру, заявил, что ему нравятся некоторые мелодии Radiohead, но в целом это «не его музыка».
«Это не моя группа. Она не хорошая, не плохая. Она просто не моя. Я знаю его прекрасно, знаю, что они делают. Он крикун для меня немного, как-то у него много крика, лозунги какие-то постоянно. Я не знаю английского, мне просто кажется, что у него политические какие-то тексты по подаче. Поэтому я говорю, что это не моя музыка. Меня она не греет. Все эксперименты тоже мне как-то не очень зашли. Хотя он, в принципе, музыкант приличный вполне, играет здорово. Все слаженное, отработанное и вылизанное», — сказал он.
Советский, российский певец, автор песен и актер Юрий Лоза объяснил, как можно хорошо отдыхать вне зависимости от ситуации. В этом году Юрий предпочел Крым.
«Самый лучший отдых - находиться там, где тебе хорошо. Не пытаться улучшить», - считает музыкант.