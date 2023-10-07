Билан: «Прикупил квартиру с видом на Красную площадь»
Дима Билан стал гостем YouTube-шоу Эльдара Джарахова. Певец рассказал, что думает вновь заняться уроками вокала. Для удобства даже купил квартиру рядом с Гнесинкой.
«Скоро переезжаю, прикупил квартиру с видом на Красную площадь. Хочу там студию оборудовать. И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка. Кстати, прошу не путать, я окончил не эстрадное отделение, а классическое. Это академический вокал. Хочу найти педагога и вспомнить, что такое академический звук. Прямо горю этим. Хочу сделать классическую программу: романсы, арии… Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни, чтобы быть интересным себе и слушателям», — поделился творческими планами Билан.
Дима уже некоторое время назад стал менять имидж и репертуар, - пишет СтарХит.
«Пытался сломать образ прыгающего мальчика в майке, — вспоминал певец. — Я пошел во все тяжкие, побрился налысо, хотел показать, что я жесткий, а не тот, каким меня представляют, начал материться везде где только можно. Мне кажется, я даже переиграл эту роль», - сказал артист.
Заслуженный артист РФ певец Дима Билан стал амбассадором первого Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение", который является аналогом "Детского Евровидения". В 2023 году в конкурсе помимо России примут участие представители 15 стран.