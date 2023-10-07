Билан: «Прикупил квартиру с видом на Красную площадь»

«Скоро переезжаю, прикупил квартиру с видом на Красную площадь. Хочу там студию оборудовать. И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка. Кстати, прошу не путать, я окончил не эстрадное отделение, а классическое. Это академический вокал. Хочу найти педагога и вспомнить, что такое академический звук. Прямо горю этим. Хочу сделать классическую программу: романсы, арии… Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни, чтобы быть интересным себе и слушателям», — поделился творческими планами Билан.