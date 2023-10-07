Бледанс назвала признаки нелюбимых женщин
Эвелина Бледанс накануне вернулась из Израиля. Звезда отдохнула и загорела, что и продемонстрировала на кинопремьере, куда пришла в шортах и топе.
«Три дня назад приехала из Израиля. У меня даже топ открытый надет, чтобы были видны загорелые плечи. Но, поскольку холодно, я накинула куртку, которую мне привез любимый из Италии», - сказала Эвелина.
Как сообщает «Московский Комсомолец», актриса не пожелала ничего рассказывать о своем избраннике. Но с удовольствием высказалась по поводу необходимости любви в человеческой жизни.
«Мне кажется, женщина не может реализовываться, если она не любима. Безусловно, это самое важное и нужное, то, что мы ищем. А когда находим — создается гармония. Тогда женщина не толстеет, не покрывается прыщами, у нее не выпадают волосы. Мы почему-то часто думаем, что с этим всем можно бороться путем каких-то ограничений. А надо всего лишь любить и быть любимой», - считает Бледанс.
Как писал ранее портал 2х2.su, бывший муж Эвелины Бледанс Александр рассказал, почему ушел из семьи. В 2017 году супруги расстались, но продолжают общаться из-за общего сына.