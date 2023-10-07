Бледанс назвала признаки нелюбимых женщин

«Мне кажется, женщина не может реализовываться, если она не любима. Безусловно, это самое важное и нужное, то, что мы ищем. А когда находим — создается гармония. Тогда женщина не толстеет, не покрывается прыщами, у нее не выпадают волосы. Мы почему-то часто думаем, что с этим всем можно бороться путем каких-то ограничений. А надо всего лишь любить и быть любимой», - считает Бледанс.