Жена Комиссаренко оправдалась за работу в порно

Жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова высказалась о работе вебкам-моделью в прошлом. По ее словам, она занималась данной деятельностью всего несколько недель, передает Starhit со ссылкой на ее Telegram-канал.

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«Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляют тебя оставить их самыми потайными и забыть», — приводятся в тексте слова Шашковой.

Она считает, что на работу вебкам-моделью ее толкнуло отсутствие «должного полового и как такового воспитания и окружения, которое могло бы предостеречь от подобного занятия». При этом, по словам Шашковой, она давно прошла этот период и «воспитывала в себе лучшие качества и жила обычной женщиной, желающей счастья, собаку, а также строила планы на будущее».

«Но произошло то, что произошло. И значит так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории», — заключила она.