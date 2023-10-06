Певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь», который обвиняет ее в том, что его фамилия не была указана на онлайн-площадке во время концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Олег Влади подал иск в Арбитражный суд Московской области на сумму 500 тысяч рублей в мае. Однако ему будут выплачены лишь 50 тысяч рублей.

Согласно постановлению суда, сервис и сама Лобода нарушили право истца на имя как автора музыкального произведения.

Пока певица на данную новость никак не отреагировала. Напомним, что она покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Лобода давала концерты в Европе, США и Израиле, отправляла на Украину гуманитарную помощь. Кроме того, она сделала ряд публичных заявлений, в которых осудила действия России и поддержала Украину.