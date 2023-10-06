Телеведущая Гузеева заявила, что не тратит время на мемы про "Давай поженимся!"

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила в беседе с РИА Новости, что никак не относится к мемам про "Давай поженимся!". Гузеева отметила, что не тратит время и эмоции на подобную "ерунду". Однако звезда не считает преступлением появление смешных картинок, которые были вдохновлены ее фразами из программы. "Иногда читаю комментарии. Если мне что-то не нравится - либо баню, либо посылаю куда подальше", - заключила артистка. Лариса Гузеева стала ведущей программы "Давай поженимся!" в 2008 году. В каждом выпуске одному жениху или невесте предлагается сделать выбор из трех претендентов на его или ее руку и сердце. Артистка вместе с соведущей Розой Сябитовой помогает людям найти свою любовь в шоу. После начала спецоперации на Украине из эфира Первого канала пропали развлекательные программы, в том числе "Давай поженимся!". В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы "Давай поженимся!". Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.