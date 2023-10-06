Брежнева рассказала о разводе с Меладзе

— Научилась не строить никаких долгосрочных планов и просто быть благодарной за то, что имею. Благодарность начала меня стабилизировать: из состояния распада я начала восстанавливаться изнутри, начал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова зазвучала, — сообщила артистка в своем микроблоге.