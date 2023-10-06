«Начал появляться ресурс»: Брежнева рассказала о разводе с Меладзе
Долгое время интернет был наполнен слухами о расставании певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Недавно исполнительница подтвердила столь тяжелые перемены в личной жизни.
Тем не менее артистка не назвала причину, по которой пара приняла решение подать на развод.
— Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос — все это в моем мини-альбоме, — лаконично сообщила подписчикам Брежнева.
На днях певица призналась, что сейчас ее ментальное состояние нестабильно.
— Научилась не строить никаких долгосрочных планов и просто быть благодарной за то, что имею. Благодарность начала меня стабилизировать: из состояния распада я начала восстанавливаться изнутри, начал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова зазвучала, — сообщила артистка в своем микроблоге.
После начала спецоперации Брежнева публично осудила действия российских властей и покинула территорию страны. Сначала певица работала волонтером в Польше и отправляла гумпомощь на Украину. Некоторое время звезда записывала песни в Латвии, а уже позднее в Италии.