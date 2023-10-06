Лада Дэнс впервые вышла в свет после серьезного ДТП

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) впервые вышла в свет после серьезной аварии, в которую она попала в начале августа. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка посетила осенний бранч на площадке Live Арена, а также заявила о готовности выступать на сцене с костылями. «На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — подчеркнула исполнительница.

По данным телеканала, на бранч певица пришла без костылей и в очень хорошей форме.