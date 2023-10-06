Егор Крид встретил экс-возлюбленную на сцене и пошутил над ней

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) встретился со своей экс-возлюбленной, певицей и блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) на одной сцене и пошутил над ней. Об этом сообщил телеканал МУЗ-ТВ в своем Telegram.

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«Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал», — сказал артист.

Он добавил, что был вынужден посетить мероприятие с высокой температурой и спеть вживую, несмотря на боль в горле.

После получения награды в номинации «Певец года» рэпер пожал руку своей бывшей девушке.

О романе Крида и Карнавал стало известно в 2020-м, а спустя год пара рассталась. Блогерша обвинила исполнителя в плохом отношении к ней, а рэпер высмеял ее в своих клипах.

Ранее сообщалось, что российский певец Шура довел Карнавал до слез на съемках шоу «Битва поколений».