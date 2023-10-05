Успенская рассказала о предложении руки и сердца от Киркорова

«Это человек, который всю жизнь играет и врет. Он [Киркоров] — фейк. <...> Мне было просто смешно. А потом через неделю он женился на Алле Пугачевой. Но я не буду открывать рот и рассказывать все тайны нашего шоу-бизнеса», — сказала Успенская, подчеркнув, что никогда не помирится с коллегой по сцене, потому что он «перегибает палку» и провоцирует скандалы.