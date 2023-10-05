Певица Слава проснулась от выстрелов во Владивостоке

Певица Слава рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее разбудил артиллерийский выстрел во Владивостоке.

«И вдруг, как [произойдет] в 12 часов. Просто гром. Ну, не гром, а удар из какого-то орудия… Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: «Да спи ты уже дальше!» — рассказала артистка.

Исполнительница отметила, что позднее ее команда объяснила ей, что во Владивостоке есть традиция — отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия.

При этом Слава подытожила, что эта ситуация напомнила ей о том, что жизнь одна.

«Она одна настолько, что живите и кайфуйте!» – заявила артистка.

Недавно сообщалось, что Слава возмутилась недавним выпуском программы «Малахов», отметив, что создатели передачи не ставят перед собой цель рассказать зрителям правду. Выпуск был посвящен конфликту между артисткой и хирургом Тимуром Хайдаровым.