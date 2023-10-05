Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике

После серьезного ДТП российская певица Лада Дэнс больше месяца ходила на лечебную физкультуру и другие процедуры. Спустя два месяца после аварии она смогла вернуться к светской жизни. Артистка призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях.

«На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сообщила Лада Дэнс в беседе с корреспондентом «Пятого канала».

На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей.