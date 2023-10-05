Буланова сообщила подробности концерта в честь Шатунова

Буланова раскрыла подробности концерта в честь Шатунова
Певица Татьяна Буланова в комментарии NEWS.ru заявила, что не получит денег за участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Она выразила недоумение по поводу заявлений продюсера Андрея Разина, который выступает против организации концерта.
Я все равно намерена участвовать в трибьют-концерте Шатунова, несмотря на все заявления и проклятия Андрея Разина. Сама не знаю, о каком «сатанинском концерте» он говорит. Я не получаю никакой гонорар за участие, и другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого, — говорит Буланова.
Певица отмечает, что познакомилась с Шатуновым в период совместной творческой деятельности. По ее словам, друзьями они не стали, но хорошо общались.
Ранее Разин пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном памяти Юрия Шатунова. Музыкант сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шёл против него. В списке исполнителей заявлены Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.