Буланова сообщила подробности концерта в честь Шатунова

Я все равно намерена участвовать в трибьют-концерте Шатунова, несмотря на все заявления и проклятия Андрея Разина. Сама не знаю, о каком «сатанинском концерте» он говорит. Я не получаю никакой гонорар за участие, и другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого, — говорит Буланова.