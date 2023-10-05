Стало известно о состоянии Игоря Николаева после тяжелой операции

Советский и российский музыкант Игорь Николаев находится дома, где восстанавливается после операции. Об этом стало известно в четверг, 5 октября.

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Знаменитый композитор чувствует себя хорошо. Уточняется, что Николаев уже давно покинул больницу, передает со ссылкой на источник в окружении Народного артиста РФ ТАСС.

В конце сентября сообщалось, что Николаева тайно выписали из больницы, где он перенес операцию на сердце.

Mash сообщал, что Николаева перевели в реанимацию. Как утверждалось, врачи обнаружили у него последствия после перенесенного обширного инфаркта.

Проблемы с сердцем у музыканта появились еще зимой этого года, в начале февраля Николаев перенес операцию на сердце. Тогда 63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты для расширения стенок сосудов.