«Мой вам земной поклон»: Иосиф Пригожин поздравил учителей с праздником
Школьные учителя — это святые люди, без них в принципе жизнь невозможна, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, поздравляя учителей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что учитель — это профессия, требующая большего терпения. Пригожин добавил, что современный педагог также должен разбираться во всем и быть адаптирован к сегодняшнему времени, находиться на одной волне с молодежью.
Если бы у меня была вторая жизнь, я бы по-другому относился в школе и учителям. Учитель — это святая профессия, терпеливая, ведь благодарных учеников не очень много. Я от всей души сегодня хочу поздравить всех учителей с их праздником, мой вам земной поклон. Желаю учителям высоких зарплат и хорошего не только дня, а всего года. Современный учитель должен разбираться во всем, должен быть адаптирован к сегодняшнему времени и быть на волне с молодежью. Главная задача — это мотивировать, вовлекать ученика, чтобы ему было интересно получать новые знания, — сказал он.
Президент России Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» поздравил учителей с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Он пожелал педагогам всего доброго в профессиональной судьбе и отметил, что учитель — это не профессия, а миссия.