«Мой вам земной поклон»: Иосиф Пригожин поздравил учителей с праздником

Если бы у меня была вторая жизнь, я бы по-другому относился в школе и учителям. Учитель — это святая профессия, терпеливая, ведь благодарных учеников не очень много. Я от всей души сегодня хочу поздравить всех учителей с их праздником, мой вам земной поклон. Желаю учителям высоких зарплат и хорошего не только дня, а всего года. Современный учитель должен разбираться во всем, должен быть адаптирован к сегодняшнему времени и быть на волне с молодежью. Главная задача — это мотивировать, вовлекать ученика, чтобы ему было интересно получать новые знания, — сказал он.