Сергей Зверев назвал причину разочарования Парижем

«Хорошо, что это все увидели и ощутили на себе гости Недели моды. Может быть, сейчас, когда звезды, селебрити, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми», — заявил Зверев.