Суд вернул Светлане Бондарчук заявление на бывшего мужа Федора Бондарчука
Симоновский суд российской столицы вынес решение о возвращении искового заявления о разделе совместно нажитого имущества Светлане Бондарчук (Рудской). Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения.
Иск был подан артисткой в отношении бывшего мужа, режиссера и актера Федора Бондарчука.
"Симоновский суд вынес определение о возврате искового заявления Рудской (Бондарчук) Светланы к Бондарчуку Федору о разделе совместно нажитого имущества в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора", - отмечено в документе.
Иск Рудской появился в картотеке московских судов в конце прошлого месяца. Причина конфликта, кроме уточнения, что вопрос имущественный, не оглашалась.
Бондарчуки развелись в 2016 году.