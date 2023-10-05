«Ночные снайперы» ответили на сообщения о призывах отменить концерт в ХМАО

Это протухшая новость. А люди могут писать запросы — это их право. Но на концертах Арбениной аншлаги. Это говорит о том, что русских людей не обмануть фейками. Они сердцем все чувствуют. Арбенина со своим народом и в своей стране — этим все сказано, — подчеркнула Рерих.