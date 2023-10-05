«Ночные снайперы» ответили на сообщения о призывах отменить концерт в ХМАО
Концертный директор рок-группы «Ночные снайперы» Александра Рерих заявила NEWS.ru, что сообщения о требовании жителей ХМАО отменить выступление коллектива в Сургуте 23 октября — «протухшая новость». По ее словам, на шоу Дианы Арбениной аншлаги, что говорит о невозможности обмануть российского слушателя фейками. Представитель «Ночных снайперов» отметила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране».
Это протухшая новость. А люди могут писать запросы — это их право. Но на концертах Арбениной аншлаги. Это говорит о том, что русских людей не обмануть фейками. Они сердцем все чувствуют. Арбенина со своим народом и в своей стране — этим все сказано, — подчеркнула Рерих.
Ранее в ХМАО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной, заявив, что она выступает против СВО. 4 октября в полицию обратился житель города с просьбой отменить выступление Арбениной, заявив, что проводить концерт певицы недопустимо.
Концерты Арбениной летом отменили в Ростове. Также выступления ее группы «Ночные снайперы» были отменены в нескольких городах России, включая Казань и Пермь.
Арбенина после отмены нескольких концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань». Там встречается фраза «стой на своем».