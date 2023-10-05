Разину предрекли безденежье из-за угроз в адрес коллег Шатунова

Я думаю, у Андрея Разина не просто зависть, а тревога. Он негодует, потому что всегда на творчестве Шатунова и «Ласкового мая» зарабатывал он. А после трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к «Ласковому маю». Разин от этого негодует, но он сам виноват, сам распрощался с нашей страной, с Шатуновым у него были непонятные отношения. Он сам от всего отрекся, теперь зарабатывать ему не получится и от этого у него разочарование, — считает Рудченко.