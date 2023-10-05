Разину предрекли безденежье из-за угроз в адрес коллег Шатунова
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин угрожает артистам, участвующим в трибьюте в честь 50-летия Юрия Шатунова, из-за сильного негодования и тревоги, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, Разин понимает, что больше не сможет зарабатывать на творчестве Шатунова.
Я думаю, у Андрея Разина не просто зависть, а тревога. Он негодует, потому что всегда на творчестве Шатунова и «Ласкового мая» зарабатывал он. А после трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к «Ласковому маю». Разин от этого негодует, но он сам виноват, сам распрощался с нашей страной, с Шатуновым у него были непонятные отношения. Он сам от всего отрекся, теперь зарабатывать ему не получится и от этого у него разочарование, — считает Рудченко.
Ранее Разин пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном памяти Шатунова. Продюсер сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шёл против него. В списке исполнителей заявлены Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.