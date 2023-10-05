С Орбакайте хотят взыскать аванс за несостоявшийся концерт на Сахалине
С певицы Кристины Орбакайте потребовали взыскать 321 тысячу рублей через Кассационный суд. Как сообщает Telegram-канал SHOT, продюсер с Сахалина Николай Жданов направил новую жалобу на предыдущие решения суда и пытается добиться возврата от артистки аванса за несостоявшийся концерт.
По информации канала, Орбакайте должна была за 898 тысяч рублей выступить в Южно-Сахалинске 17 ноября 2022 года. Жданов как организатор заплатил за аренду «Чехов-центра», внес аванс знаменитости в размере 321 тысячи рублей и стал продавать билеты. Но в начале ноября концерт отменили. Зрители начали массово сдавать билеты на фоне слухов об отъезде певицы заграницу.
В результате Жданов обвинил Орбакайте в срыве мероприятия и потребовал вернуть аванс, однако певица отказалась. Тогда бизнесмен пошел в Арбитражный суд Москвы — он в возврате средств продюсеру отказал. Представители исполнительницы в разбирательствах настаивали, что концерт отменил сам предприниматель, а потому возвращать средства они не обязаны. Тот факт, что зрители стали сдавать билеты, они назвали рисками предпринимательской деятельности.
Такое решение суда Жданова не устроило. По этой причине он подал дело на пересмотр в Кассационном суде и надеется вернуть деньги с его помощью.