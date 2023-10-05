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С Орбакайте хотят взыскать аванс за несостоявшийся концерт на Сахалине

С певицы Кристины Орбакайте потребовали взыскать 321 тысячу рублей через Кассационный суд. Как сообщает Telegram-канал SHOT, продюсер с Сахалина Николай Жданов направил новую жалобу на предыдущие решения суда и пытается добиться возврата от артистки аванса за несостоявшийся концерт.

С Орбакайте хотят взыскать аванс за несостоявшийся концерт на Сахалине
© РИА Новости

По информации канала, Орбакайте должна была за 898 тысяч рублей выступить в Южно-Сахалинске 17 ноября 2022 года. Жданов как организатор заплатил за аренду «Чехов-центра», внес аванс знаменитости в размере 321 тысячи рублей и стал продавать билеты. Но в начале ноября концерт отменили. Зрители начали массово сдавать билеты на фоне слухов об отъезде певицы заграницу.

В результате Жданов обвинил Орбакайте в срыве мероприятия и потребовал вернуть аванс, однако певица отказалась. Тогда бизнесмен пошел в Арбитражный суд Москвы — он в возврате средств продюсеру отказал. Представители исполнительницы в разбирательствах настаивали, что концерт отменил сам предприниматель, а потому возвращать средства они не обязаны. Тот факт, что зрители стали сдавать билеты, они назвали рисками предпринимательской деятельности.

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Такое решение суда Жданова не устроило. По этой причине он подал дело на пересмотр в Кассационном суде и надеется вернуть деньги с его помощью.

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