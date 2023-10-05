Ксения Собчак высмеяла Бородину за сравнение сумки с машиной

Журналист Ксения Собчак высказалась об аналитической заметке Ксении Бородиной о шоппинге. Об этом она написала в своем в Telegram-канале.

«Большинство люксовых брендов делают все возможное, чтобы поддержать спрос и создать ощущение дефицита. Почти все сумки Hermes выпускаются ограниченным тиражом. Фабрики по массовому производству нет, и некоторые фасоны доступны только в течение короткого времени. Это такой Ролс Ройс среди сумок. У баеров эта сумка идет по цене Hyundai Solaris», — написала в посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ксения Бородина.

«Пока некоторые любители халявного шоппинга в Париже измеряют сумки биркин в хендэсолярисах, давайте посмотрим процесс создания жатого платья Dion Lee. Это так же залипательно, как платье Coperni из жидкого хлопка», — высказалась Собчак.

Недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт: в комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку в том, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.