Умер андеграунд-рэпер Никита «Джино» Островский

Никита «Джино» Островский, известный московский андеграунд-рэпер, умер на 42-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, у экс-участника группы «1000 слов» остановилось сердце на фоне осложнений из-за коронавируса.

Дата и место похорон пока не называется.

Напомним, что 1,5 года назад у Никиты были проблемы с сердцем. Врачи помогли ему и сделали протез сердечного клапана.

«Джино» сотрудничал с такими знаменитостями, как OBLADAET, Centr, СЛОВЕТСКИЙ. В 2019 году вышел его дебютный сольный лонгплей «Монголия».

В этом году он планировал реанимировать музыкальную деятельность и готовил к выходу несколько синглов и полноценную пластинку.

В его активе также съемки в сериале «Простые истины» (1999-2003).