«Мосфильм» прокомментировал фото Волочковой с самолетом

В пресс-службе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» прокомментировали ситуацию с балериной Анастасией Волочковой, которая сделала фото с музейным самолетом, забросив ногу на его крыло. Об этом пишет RT.

Как рассказали представители киноконцерна, самолет, около которого сфотографировалась Волочкова, является макетом образца военной техники времен Великой Отечественной войны. Это собирательный образ военного истребителя 1940-х годов.

«Исторической ценности он не имеет, однако является символом памяти о Великой Отечественной войне. Макет установлен как дань памяти и уважения советским летчикам времен войны от мосфильмовцев», – сказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что любой символ, связанный с памятью о Великой Отечественной войне, требует к себе уважительного отношения.

Также уточняется, что Волочкова находилась на территории «Мосфильма» не как участник экскурсионной группы, а «как гость или участник съемок ТВ-шоу в одном из павильонов, свободно перемещаясь по территории киностудии» без музейного гида.