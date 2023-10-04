На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче

На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на помощника председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова.

Иск подал обанкротившийся в июле 2023 года бизнесмен Анатолий Рыськов из Саратова. Он попросил у суда обязать знаменитостей обеспечить свободный доступ к береговой полосе «путем сноса сооружений», которые находится в фактических границах земельных участков Пугачевой и Орбакайте. В иске не указывается, кем приходится им мужчина и о каких сооружениях конкретно идет речь.

Третьим лицом по делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Суд принял иск к производству — заседание назначено на 31 октября.