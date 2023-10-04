«Я творчеством одержима»: Волочкова ответила на обвинения в осквернении памятника
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала обвинения, которые обрушились на нее после публикации фотографии с полушпагатом на советском истребителе.
— Вам удобно докопаться до Волочковой? Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате. И что? Какое преступление я совершила? Что мне комментировать? Я творчеством одержима, — заявила артистка.
Волочкова также раскритиковала тех, кто распространяет о ней негативные новости и заявила, что на своих концертах объединяет людей «могуществом своего имени», передает РИА Новости.
Telegram-канал Shot ранее сообщил, что на балерину заявили в полицию ее разозлившиеся подписчики. Это произошло после того, как Волочкова выложила фотографию, на которой в полушпагате висит на советском истребителе Ла-5. Русская армия использовала его в самые тяжелые военные годы.
Подписчики потребовали от Волочковой извиниться за осквернение памяти летчиков, а в заявлении в Министерство внутренних дел попросили привлечь ее к ответственности. Известно, что в настоящее время полиция проводит проверку.