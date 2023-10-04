Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала обвинения, которые обрушились на нее после публикации фотографии с полушпагатом на советском истребителе.

— Вам удобно докопаться до Волочковой? Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате. И что? Какое преступление я совершила? Что мне комментировать? Я творчеством одержима, — заявила артистка.

Волочкова также раскритиковала тех, кто распространяет о ней негативные новости и заявила, что на своих концертах объединяет людей «могуществом своего имени», передает РИА Новости.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что на балерину заявили в полицию ее разозлившиеся подписчики. Это произошло после того, как Волочкова выложила фотографию, на которой в полушпагате висит на советском истребителе Ла-5. Русская армия использовала его в самые тяжелые военные годы.