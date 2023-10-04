Белый* записал гневное обращение россиянам

Анатолий Белый* (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) никак не может отойти от темы обсуждения политического будущего России . Помимо того, что уехавший артист поливает грязью страну, он также нелестно высказывается в адрес своих коллег. Например, недавно требовал отменить гастроли театра «Ленком» в Израиле , что, собственно, его теперь, как говорит публика, совсем не касается.

Между тем, у самого Белого дела тоже идут не лучшим образом. Его постановку в Париже перенесли, но как только россияне начали обсуждать эту новость, он пришел в ярость от количества полученной критики. И, опять же, как отмечает народ, критику Белый не терпит только в свой адрес, но сам безостановочно говорит плохо о государстве, в котором жил и поднялся по карьерной лестнице.