«Сколько желчи, мелкого злорадства и грязи!» — Белый* записал гневное обращение россиянам
Анатолий Белый* (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) никак не может отойти от темы обсуждения политического будущего России. Помимо того, что уехавший артист поливает грязью страну, он также нелестно высказывается в адрес своих коллег. Например, недавно требовал отменить гастроли театра «Ленком» в Израиле, что, собственно, его теперь, как говорит публика, совсем не касается.
Между тем, у самого Белого дела тоже идут не лучшим образом. Его постановку в Париже перенесли, но как только россияне начали обсуждать эту новость, он пришел в ярость от количества полученной критики. И, опять же, как отмечает народ, критику Белый не терпит только в свой адрес, но сам безостановочно говорит плохо о государстве, в котором жил и поднялся по карьерной лестнице.
«Сколько желчи, мелкого злорадства и грязи! Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают вверху лба, а глаза не верят написанному», — поэтично высказался Анатолий, пытаясь оправдаться из-за отмены спектакля и пытаясь перекинуть вину за наличие интернет-споров на публику.